Google schliesst 15 Sicherheitslücken in Chrome

(Quelle: Google)

8. Februar 2023 - Google hat Chrome 110 veröffentlicht und stopft damit zahlreiche Sicherheitslecks. Ausserdem bietet der Browser neu eine biometrische Authentifizierung für die Passworteingabe.

Google hat seinen Browser Chrome aktualisiert . Die neue Version 110, die für Windows, MacOS und Linux zur Verfügung steht, beinhaltet verschiedene Verbesserungen und Bug-Fixes sowie diverse neue Funktionen für Entwickler . Insbesondere werden damit aber 15 Sicherheitslücken, von denen Google drei als hochriskant einstuft, geschlossen. Es empfiehlt sich also, rasch ein Update durchzuführen. Chrome 110 findet man unter anderem in unserer Freeware-Library Weiter hat Google im Rahmen des Safer Internet Days, der am Dienstag über die Bühne ging, mitgeteilt, dass es in Chrome für unterstützte Computer neu eine Option gibt, eine biometrische Authentifizierung zu verwenden, bevor man ein gespeichertes Passwort eingibt. Die neue Funktion soll sich ausserdem auch dazu nutzen lassen, um mit dem Google Password Manager in Chrome und Android gespeicherte Passwörter sicher anzeigen, kopieren oder bearbeiten zu können. (mv)