In Chrome künftig Extensions pro Site deaktivieren

(Quelle: Leopeva64-2 (Reddit))

16. Januar 2023 - Laut einem Reddit-User plant Google im Rahmen eines neu gestalteten Extension-Menüs eine Option, mit der sich Erweiterungen pro Website blockieren lassen.

In einer zukünftigen Version von Googles Browser Chrome wird es möglich sein, Erweiterungen wie etwa Adblocker für einzelne Websites zu aktivieren beziehungsweise deaktivieren – ob aus Gründen der Privatsphäre, Kompatibilität oder Performance. Die künftige Option hat "Bleeping Computer" unter Berufung auf einen Reddit-Post verkündet . Es sei nicht bekannt, wie weit Googlke bei der Entwicklung des Features schon fortgeschritten sei und ab wann es getestet werden könne.Der betreffende Reddit-User Leopeva64-2 hat sich folgendermassen geäussert : "Google arbeitet an einer Neugestaltung des Erweiterungsmenüs (mit Unterseiten) und anscheinend wird eine der neuen Optionen ein Toggle sein, mit dem sich schnell alle Erweiterungen auf der aktuellen Website blockieren lassen." Des Weiteren stellt er fest, dass die neue Option dem Feature "pause extensions on this site" von Microsofts Edge gleiche. Microsoft hat vergleichbare Funktionalität also offenbar bereits vor Monaten ausserhalb der Chromium-Engine implementiert. (ubi)