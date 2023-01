Chrome 109 schliesst 17 Sicherheitslücken

11. Januar 2023 - Die neueste Version des Google-Browsers, Chrome 109, ist da und wird im Laufe der nächsten Tage ausgerollt. Sie schliesst 17 Sicherheitslücken, behebt Bugfixes und bringt neue Funktionen, über welche Google derzeit aber noch Stillschschweigen bewahrt.

Ausserdem hält sich Google vorerst auch bezüglich Informationen zu neuen Funktionen zurück. Gemäss den Release Notes will das Unternehmen mittels kommender Blogbeiträge darüber berichten. Derzeit steht nur eine Liste kleinerer Fixes und Verbesserungen im offiziellen Changelog zur Verfügung.Die aktuelle Chrome-Version für Windows ist in der Freeware-Library von "Swiss IT Media" vorzufinden. (rf)