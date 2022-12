Chrome-Updates werden ab Version 110 eine Woche früher ausgespielt

22. Dezember 2022 - Ab Version 110 spielt Google Chrome-Updates für einen kleinen Prozentsatz der Nutzer um eine Woche früher aus. Dies bietet die Möglichkeit, die Version zu überprüfen und allfällige Schwachstellen vor dem breiten Release auszumerzen.

Mit der Version 110 für den Browser Chrome wird Google den Support für Windows 7 ESU und Windows 8.1 einstellen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dieselbe Chrome-Version soll zudem eine weitere Veränderung mit sich bringen: Ab Chrome 110 wird das sonst übliche Datum der Ausspielung um eine Woche vorgezogen, wie Google per Blogbeitrag mitteilt.Der Release-Zeitplan neuer Chrome-Versionen ändert sich allerdings nicht für jedermann. Die finalen Versionen von Chrome 110 und jünger werden nämlich nur für einen kleinen Prozentsatz aller Nutzer um eine Woche früher ausgespielt. Der Rest wird die neuen Chrome-Versionen in dem üblichen Rhythmus erhalten. Auch auf der Chrome Download Page werden entsprechende Updates nach dem gewohnten Zeitplan bereitgestellt. Die finale Version von Chrome 110 für die breite Masse wird also – wie ursprünglich geplant – am 7. Februar 2023 erscheinen. Auch die Ausspielung der Beta-Version bleibt unverändert, sie ist weiterhin auf den 12. Januar 2023 angesetzt.