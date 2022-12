Google verschiebt Abschaltung von Manifest v2 für Browser Extensions

13. Dezember 2022 - Die Einführung des Standards für Chrome Extensions Manifest v3 und damit das Aus für den Vorgänger Manifest v2 wurde aufgeschoben.

Google gibt bekannt, dass man die Einführung von Manifest v3, einem neuen Standard für Browser-Erweiterungen in Chrome, vorläufig verschiebt. Das Aus für Manifest v2 ist von Google wohl etwas zu ambitioniert angegangen worden. Geplant war eigentlich eine Einführung von Manifest v3 in den Beta-, Dev- und Canary-Builds zum Jahresbeginn 2023, den Entwicklern ging es laut den vielen Feedbacks, die Google erhalten hat, aber offenbar zu schnell. Man wolle den Devs mit der Verschiebung mehr Zeit für den Wechsel und damit die Updates und das Testing ihrer Extensions geben, wie es in der entsprechenden Nachricht heisst . Man werde die weiteren Meilensteine neu evaluieren. Die Abschaltung von Manifest v2 liegt damit vorläufig auf Eis. Im März 2023 soll es weitere Infos zu Manifest v3 geben. (win)