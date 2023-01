Android: Inkognito-Modus in Chrome wird verschlüsselt

(Quelle: Google)

28. Januar 2023 - Der Inkognito-Modus in Chrome kann künftig auch auf Android-Geräten mittels Passowort oder biometrischer Daten verschlüsselt werden. Die Funktion ist aus der iOS-Version bereits bekannt.

Goolge fügt dem Inkognito-Modus im Chrome Browser eine weitere Sicherheitsschranke hinzu. Der Zugang zu diesem soll neu auch auf Android mit einer biometrischen Authentifizierung versehen werden, wie "The Verge" mit Bezug auf einen Blogbeitrag von Google Diese Funktion ist iOS-Nutzern bereits bekannt, ist sie in der Chrome-Version auf dem besagten Betriebssystem doch schon seit längerem aktiv. In Android konnte sie bisher nur via Flag aktiviert werden. Nun rollt Google die erweiterte Authentifizierung für ein breites Publikum aus. Die Funktion tut das, was ihr Name vermuten lässt: Sie sperrt den Zugang zum Inkognito-Modus mittels Passwort oder biometrischer Authentifizierung. Private Fenster lassen sich vorerst wie gewohnt öffnen. Doch wer während dem Surfen in eine andere App wechselt, muss sich bei der Rückkehr in den Inkognito-Modus zuerst ausweisen – zum Beispiel mittels PIN, Fingerabdruck oder Gesichtsscan.Die Funktion wird von Google wie gewohnt schrittweise ausgerollt. Um zu überprüfen, ob sie einen bereits erreicht hat, klickt man auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des Browsers. Im Menüpunkt Datenschutz und Sicherheit der Einstellungen kann die Funktion "Inkognito-Tabs sperren, wenn Sie Chrome verlassen" dann aktiviert werden. (rf)