Google veröffentlicht ChromeOS 110

(Quelle: Google)

17. Februar 2023 - Mit der Veröffentlichung von ChromeOS 110 im Stable Channel hat das Betriebssystem Verbesserungen etwa bei der Sprachein- und Sprachausgabe oder beim Launcher erfahren.

Google hat den Rollout der jüngsten Version 110 von ChromeOS gestartet, das mit diversen Neuerungen aufwarten kann. Neben den Browser-Neuerungen von Chrome 110 bietet die Systemsoftware Verbesserungen bei der Sprachverarbeitung wie auch beim Chrome Launcher.So findet sich die Text-to-Speech-Funktion nun direkt im Kontextmenü des Browsers. Will man sich einen Text vorlegen lassen, genügt es, diesen zu markieren und dann via Kontextmenü die Vorlesen-Anweisung aufzurufen, die bis anhin im Systemmenü zu finden war. Daneben wurde aber auch die Spracheingabe verbessert. Hierfür hat Google eine KI-basierte Technologie namens Super Resolution Audio integriert, welche die Audio-Qualität automatisch verbessern soll. Dabei werden etwa bei Videokonferenzen mit Bluetooth-Headsets und geringen Bandbreiten die hohen Frequenzen rekonstruiert, was zu einer spürbaren Qualitätsverbesserung führen soll. Verbesserungen erfahren hat weiter auch der Chrome Launcher, dessen Autovervollständigung bei falsch eingegebenen Begriffen optimiert wurde. Weiter sollen die Resultate in klareren Kategorien dargestellt und sich per Tastaturnavigation intuitiver selektieren lassen.Weitere Neuerungen betreffen einen optimierten Tastaturtest, erweitertes Debugging bei Drucker- und Scanner-Problemen oder eine klarere Anzeige der Stable-, Beta-, Dev- oder Canary-Channels. (rd)