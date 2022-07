ChromeOS Flex offiziell lanciert

(Quelle: Google/SITM)

15. Juli 2022 - Mit ChromeOS Flex lassen sich alte PCs und Macs wieder zum Leben erwecken. Nach einer Testphase steht das Google-Betriebssystem jetzt allen Interessenten offen.

Google hat das Cloud-first-Betriebssystem ChromeOS Flex nach einer mehrmonatigen geschlossenen Testphase jetzt offiziell für alle Interessenten freigegeben. Das Betriebssystem stellt geringe Anforderungen an die Hardware und lässt sich auch auf älteren PCs und Macs nutzen. Bisher hat Google 295 verschiedene Geräte für ChromeOS Flex zertifiziert, die genaue Liste findet sich hier Der Hersteller positioniert sein Lightweight-OS in einem Blogbeitrag mit Eigenschaften wie proaktive Sicherheit, schnelle Bereitstellung und einfache Verwaltung. Das Arbeitserlebnis soll schnell und modern ausfallen. Und nicht zuletzt diene ChromeOS Flex auch der Nachhaltigkeit: Ältere Geräte können weiter genutzt und müssen nicht durch neue ersetzt werden, was das Volumen an E-Waste reduziert.ChromeOS Flex ähnelt dem ChromeOS, wie es auf Chromebooks zu finden ist. Die Unterschiede schildert Google hier . Testen lässt sich das Betriebssystem, indem man es ab einem bootfähigen USB-Stick startet. Läuft alles zufriedenstellend, lässt es sich danach ebenfalls vom USB-Stick aus auf dem Gerät installieren. Die minimalen Systemanforderungen gemäss Installation Guide: Intel oder AMD x86/64, 4 GB RAM, 16 GB Storage, Administrator-Zugang zum BIOS. Die Installationsanleitung merkt ferner an, bei Prozessoren und Grafikkarten, die vor 2010 hergestellt wurden, könne es zu Problemen kommen. Überhaupt nicht unterstützt werden die Intel-Grafiksysteme GMA 500, 600, 3600 und 3650 – diese würden den Leistungsanforderungen nicht genügen. (ubi)