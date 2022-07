Summer Academy 2022: Google bietet kostenlose Weiterbildung

(Quelle: Google)

7. Juli 2022 - Zwischen dem 25. Juli und dem 19. August bietet Google zusammen mit Bildungspartnern insgesamt 40 kostenlose Weiterbildungs-Webinare an. Angesprochen sind interessierte Personen und KMU.

Google lädt zum nunmehr bereits dritten Mal zur digitalen Summer Academy. Unter diesem Namen bietet Google zusammen mit Bildungspartnern kostenlos Weiterbildungsmöglichkeiten an. Zwischen dem 25. Juli und dem 19. August finden insgesamt 40 Weiterbildungs-Webinare aus einer breiten Themenpalette statt, mit denen interessierte Personen und KMU angesprochen werden sollen. Dabei soll ein hoher Praxisbezug geboten werden. Als Partner genannt werden unter anderem das AWA-RAV, die FHNW und neu auch das Institut für Jungunternehmen IFJ, General Assembly oder Glacier Carbon Reduction.Zu den Webinaren, die in der Schweiz auf der Agend stehen, gehören unter anderem Grundlagen- und Vertiefungskurse zur Webanalyse mit Google Analytics oder zum Thema Suchmaschinenmarketing mit Google Ads. Weitere Webinare tragen Namen wie "Improve Your Website Conversion Rate", "How to run hiring interviews and manage the talent pipeline", "Google Optimize: Teste und optimiere deine Website!", "SEO Grundlagen für KMU – So wirst du auf Google gefunden" oder auch "Stimme, Sprechen und Körpersprache – Wie Du Deine Präsenz erhöhst". Eine Übersicht über alle Angebote und weitere Informationen zur Summer Academy finden sich hier . (mw)