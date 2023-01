CES: Acer baut ChromeOS-Linie aus

(Quelle: Acer)

5. Januar 2023 - Die neuen Chromeboxen CXI5 und Enbterprise CXI5 sollen sich durch besonders einfache Einrichtung, Anwendung und Verwaltung auszeichnen und unterstützen bis zu vier Bildschirme. Mit einem 24-Zoll-Monitor und dem Add-In-One 24 wird die Chromebox zum All-in-One-Rechner.

Acer bringt seine ChromeOS-Produktelinie auf Vordermann und ergänzt sie mit drei Neuheiten. Die neue Chromebox CXI5 soll besonders schnell aufstarten und bietet Intel-Vpro-basierte Sicherheitsfunktionen. Im Inneren der kompakten Box stecken Intel-Prozessoren bis hin zu einem Core i7 der 12. Generation, was bis zu 20 Prozent mehr Leistung bringen soll als frühere Prozessorgenerationen.



Das Modell Chromebox Enterprise CXI5 ist darüber hinaus mit dem Chrome Enterprise Upgrade ausgestattet und kombiniert, so die Mitteilung, schnelles Deployment mit einfachen Verwaltungstools, proaktiven Sicherheitsfunktionen und Zugang zu vielen Produktivitätsanwendungen. Weiter kommt die Enterprise-Variante mit verschiedenen Stromsparmodi, 24/7 IT-Admin-Support und führt regelmässig automatische Sicherheits-Updates im Hintergrund durch. Beide Modelle lassen sich mit einem VESA-Mount-Kit fast überall installieren und verfügen über vier USB-3.2-Gen-2-A- und zwei USB-4-Gen-3-C-Anschlüsse sowie zwei HDMI-2.1-Ports, 2.5-GHz-Ethernet und Wi-Fi 6E.



Weiter bringt Acer die All-in-One-Desktop-Lösung Add-In-One 24 auf den Markt. Sie besteht aus einer Chromebox XCXI5 oder Enterprise CXI5, die in das Dock an der Rückseite des 24-Zoll-FHD-Monitors aus dem Hause Acer passt. Das Gesamtpaket umfasst daneben eine 5-Megapixel-Webcam mit Rauschunterdrückung mit integriertem Kamera-Shutter gegen ungewollte Videoaufnahmen und zwei 4-Watt-Lautsprecher. Die Acer Chromebox CXI5 und das Add-In-One 24 sind voraussichtlich ab März 2023 erhältlich. Die Preise will der Hersteller später bekanntgeben. (ubi)