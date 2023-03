Google spendiert Chrome neuen Lesemodus

(Quelle: Google)

29. März 2023 - Der Google-Browser Chrome wird in der übernächsten Version eine neue, anpassbare Leseansicht erhalten. Zuvor gibt es bereits verschiedene Neuerungen für ChromeOS und Admins.

Google hat einige neue Funktionen für seinen Browser Chrome sowie das Betriebssystem ChromeOS angekündigt. Unter anderem verspricht der Suchmaschinenriese einen Web-Player für die Anwendung Screencast, womit entsprechende Aufzeichnungen künftig in jedem Browser und auf jedem Gerät angesehen werden können. Mit einem Update auf ChromeOS 112, das für Anfang April geplant ist, soll Screencast ausserdem ein Dutzend weitere Sprachen für Aufnahmen und Transkriptionen, darunter Italienisch und Spanisch, unterstützten.ChromeOS und Chrome 114 werden gemäss Google derweil eine neue, anpassbare Leseansicht bringen, die in die Seitenleistes des Browsers integriert ist. In diesem neuen Lesemodus sollen Bilder und Videos sowie weitere ablenkende Elemente auf dem Bildschirm reduziert werden, damit sich Nutzer auf den Hauptinhalt einer Webseite konzentrieren können. Ferner wird man in den Einstellungen nicht nur die Schriftart und die Schriftgrösse, sondern auch deren Abstand sowie die Text- und Hintergrundfarbe anpassen können.