Google verspricht einfachere Nutzung von Microsoft 365 auf Chromebooks

(Quelle: Google)

31. Januar 2023 - Google will Besitzern eines Chromebooks den Zugriff auf und das Editieren von Microsoft-Office-Dokumenten erleichtern und plant dazu eine neue Integration von Microsoft 365 und Onedrive in Chrome OS.

Chromebook-Besitzer, die neben Google Docs und Drive ebenfalls Microsoft 365 und Onedrive nutzen, dürfen sich freuen: Wie Google mitteilt ( via "Neowin" ), arbeitet man nämlich an einer neuen Integration in Chrome OS, mit der sowohl die Installation der Progressive Web App für Microsoft 365 sowie auch das Öffnen von Office-Dokumenten vereinfacht werden soll.Google verspricht unter anderem ein geführtes Setup der Microsoft 365 Web-App sowie der Einrichtung einer Verbindung von Onedrive mit der Chromebook Files-App. Dateien sollen ferner beim Öffnen in der Microsoft 365 App neu zu Onedrive verschoben werden.Noch ist offen, wann genau die Neuerungen erscheinen werden. Google schreibt in seinem Post in der Chrome OS Beta Tester Community lediglich "später dieses Jahr" und dass man in den kommenden Monaten Ausschau nach vollständigen Details zur Markteinführung halten soll. (mv)