Chrome 112 behebt 16 Sicherheitslücken

6. April 2023 - Die jüngste Version von Chrome ist ab sofort verfügbar und stopft 16 Sicherheitslücken. Abermals wurden Sicherheitslecks von externen Entwicklern festgestellt, die wiederum von Google belohnt wurden.

Google hat die Version 112 des Browsers Chrome freigegeben. Wie auf dem Entwickler-Blog mitgeteilt wird, haben die Entwickler 16 Sicherheitslücken geschlossen. Zwei davon wurden als hohes Risiko bewertet, weitere neun als mittleres Risiko und die restlichen fünf bargen lediglich ein kleines Risiko. Eine dieser beiden bekannten Hochrisiko-Schwachstellen ist ein Heap-basierter Pufferüberlauf im Renderer-Prozess (CVE-2023-1810).Eine weitere Schwachstelle mit hohem Schweregrad basiert auf einer Use-after-free-Schwachstelle in Browser-Framework-Komponenten, durch die freigewordene Ressourcen wiederverwendet werden können, sodass undefinierte Inhalte ausgeführt werden können (CVE-2023-1811). Laut ihren CVE-Einträgen könnten beide Schwachstellen von einem Angreifer ausgenutzt werden, um Brute-Force-Code über eine manipulierte Website auszuführen. Dementsprechend zahlte Google den Entdeckern im Rahmen seines Bug-Bounty-Programms 5000 und 3000 US-Dollar.Die jüngste Version des Browsers kann in der Freeware-Library von "Swiss IT Media" kostenlos heruntergeladen werden. (adk)