iOS 17: Apple gibt App-Store-Zwang auf

(Quelle: Apple)

18. April 2023 - Bereits mit dem neuen iPhone-Betriebssystem iOS 17, welches voraussichtlich im Juni an der WWDC vorgestellt wird, soll Sideloading, also das Installieren von Apps, die nicht aus Apples App Store stammen, Realität werden.

Es wäre ein bisher kaum denkbarer Schritt: Apple soll laut dem gut informierten "Bloomberg"-Journalisten Mark Gurman schon bald das Laden von Apps erlauben, die nicht aus dem App Store kommen. Das sogenannte Sideloading soll seinen Weg in die kommende Major-Version des Mobile-Betriebssystems iOS 17 finden.Mit der Vorstellung des neuen iOS und damit des Sideloadings für Apps auf iPhones wird im Rahmen der Worldwide Developers Conference (WWDC) Anfang Juni 2023 gerechnet. Damit bereitet sich Apple auf eine Regulierung der EU vor, gemäss welcher das App-Store-Monopol auf iPhone-Anwendungen gestoppt werden soll. Wie Apple das Aus für den App-Store-Zwang umsetzen will und welche Rechte iPhone-Nutzer künftig haben werden, ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Apple hatte sich bisher öffentlichkeitswirksam gegen die Regulierung der Europäischen Union gewehrt Die neuen iOS-Möglichkeiten könnten unter Umständen aber nur kurz im Rampenlicht stehen, denn die WWDC soll noch mehr liefern: Neben neuen Macbooks und Updates für alle anderen Betriebssysteme von Apple (macOS 14, WatchOS 10 und iPadOS 17) wird an der Konferenz vor allem die Vorstellung des ersten VR-Headsets von Apple erwartet. Es wäre dies der erste Launch einer neuen Produktsparte seit Jahren für Apple und könnte für die Zukunft des Unternehmens wegweisend sein. (win)