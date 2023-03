Apple veröffentlicht Public Beta von iOS 16.5 mit neuen Siri-Befehlen

(Quelle: Apple)

31. März 2023 - Apple hat die erste öffentliche Vorabversion von iOS 16.5 für die Teilnehmer des Beta-Programms veröffentlicht. Das Update bringt neben Detailverbesserungen auch neue Befehle für den Sprachassistenten Siri.

Nach der Veröffentlichung von iOS 16.5 für Entwickler anfangs Woche hat Apple nun mit dem Rollout der ersten Public Beta des Betriebssystem-Updates begonnen. Wie "9to5Mac" berichtet , sind gleichzeitig mit iOS 16.5 Beta 1 auch Beta-Versionen von iPadOS 16.5, WatchOS 95, TvOS 16,5 sowie MacOS Ventura 13.4 erschienen.Beim der neuen iOS-Beta handelt es sich in erster Linie um ein Bug-Fixing-Update, das zudem auch die Stabilität des Betriebssystems allgemein verbessern soll. Daneben sind aber auch auch einige Neuerungen dazugekommen, so etwa neue Siri-Anweisungen, mit denen man Bildschirm-Aufnahmen beginnen und beenden kann. Ebenfalls neu ist ein dedizierter Sport-Tab in der News App. Laut "9to5Mac" weist zudem Code in iOS 16.5 darauf hin, dass Apple an einem neuen Quad-Box-Bild-im-Bild-Modus für das Streamen von Sportsendungen in der TV App arbeitet.Um die Public Beta von iOS 16.5 zu nutzen, setzt Apple eine kostenlose Registrierung am Beta Software-Programm voraus. (rd)