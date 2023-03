iOS 16.4 ist da und bringt neue Emojis

28. März 2023 - Apple hat iOS 16.4 für das iPhone veröffentlicht. Mit dem Update halten 21 neue Emojis Einzug, zudem wird die Sprachqualität beim Telefonieren verbessert und Web-Apps können Push-Nachrichten auf dem Home Screen empfangen. Ebenfalls veröffentlicht wurden iPad OS 16.4 und MacOS 13.3.

Apple hat die Version 16.4 von iOS veröffentlicht. Der Release bringt einige Neuerungen mit sich: Nebst 21 neuen Emojis wird es mit iOS 16.4 beispielsweise möglich, dass Web-Apps auf dem Home Screen Push-Nachrichten anzeigen können. Ebenfalls verspricht Apple Stimmisolation für Mobilanrufe, womit die Stimme hervorgehoben und Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden. Erweitert wurde zudem die Funktionalität des Features Duplikate in der Fotos-Anwendung, so dass doppelte Aufnahmen nun auch in geteilten iCloud-Alben erkannt werden. Für die Schweiz gilt zudem, dass die Funktion visuelles Nachschlagen nun verfügbar ist. Daneben werden diverse Fehler in iOS behoben.Nebst iOS 16.4 hat Apple auch iPad OS 16.4 mit den Neuerungen analog iOS 16.4 veröffentlicht, zudem wird der Umgang mit dem Apple Pencil in iPad OS verbessert. Ebenfalls veröffentlicht wurde zudem MacOS 13.3 Ventura. Auch hier gibt es die neuen Emojis oder die verbesserte Duplikats-Suche, ausserdem Verbesserungen an der Freeform-App und weitere Detailverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheits-Updates. (mw)