Apple gibt erste Beta-Version von iOS 16.4 frei

(Quelle: Apple)

17. Februar 2023 - Die erste Beta-Version der kommenden iOS-Version 16.4 kann unter anderem mit Push-Nachrichten für Webseiten und Verbesserungen bei der Podcasts-App aufwarten.

Apple hat die erste Beta-Version von iOS 16.4 freigegeben und präsentiert damit diverse Neuerungen. So unterstützt das Update im Safari-Browser neu Push-Nachrichten für Webseiten nach dem Web-Push-Standard. Weitere Verbesserungen betreffen die Podcasts-App, bei der die Bedienung der Warteschlange optimiert wurde. Auch werden in der Als-Nächstes-Liste neben gespeicherten Podcasts auch bereits abgespielte Episoden aufgeführt, die nicht abonniert wurden.



Wer sich ausserdem auch für Vorabversionen interessiert, kann in iOS 16.4 nun einfacher vom Beta- zum Release-Kanal wechseln. Daneben kann iOS 16.4 mit einer ganzen Reihe neuer Emojis aufwarten und in der Music App sind neue Animationen hinzugekommen. Dazu gibt es Neuerungen wie etwa das 5G-Standalone Feature, das allerdings nur in den USA mit ausgesuchten Carriern zur Verfügung steht.



Mit der Veröffentlichung der finalen Version von iOS 16.4 wird im Verlauf des Frühlings gerechnet. (rd)