Firefox 115: Der letzte Firefox für Windows 7 und 8

5. Juli 2023 - Mit Firefox 115 endet der Support für Windows 7 und 8, wer noch immer auf den alten Windows-Versionen arbeitet, wird automatisch auf die ESR-Version migriert. Aber auch neue Features und Fixes sind an Bord.

Mozilla hat seinen Browser Firefox in Version 115 lanciert. Ganz vorne im Changelog spricht man Benutzer an, die den Browser noch auf ihren Windows-7- und -8-Systemen installiert haben. Für diese wird Version 115 die letzte verfügbare Version sein, denn mittlerweile ist der Support vonseiten Microsoft für beide Betriebssysteme ausgelaufen. Damit werden diese Nutzer automatisch auf die ESR-Version (Extended Support Release) 115 von Firefox gehoben. Mehr Informationen zur automatischen Umstellung finden sich an dieser Stelle bei Mozilla Auch ansonsten bringt Firefox 115 einige nennenswerte Neuerungen. So können neu etwa Zahlungsmethoden aus anderen, Chromium-basierten Browsern auf Firefox migriert werden. Weiter ist Hardware Video Decoding fortan für Intel CPUs auf Linux-Systemen verfügbar. Auf UX-Seite gibt es neue Schliessen-Buttons im Tab Manager Dropdown-Menü und ein UI-Update für die oben bereits genannte Migration aus anderen Browsern. Des Weiteren gibt es eine Reihe an Sicherheits- und Quality-of-Life-Fixes.Detaillierte Infos zum Update sind hier in den Release Notes zu finden. Die neue Firefox-Version kann ab sofort in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden. (win)