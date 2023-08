Firefox 117 bringt native Übersetzungsfunktion

30. August 2023 - Mit dem Update auf Firefox 117 integriert Mozilla die Übersetzungsfunktion direkt in den Browser und braucht dazu keine externen Dienste mehr. Zudem werden diverse Sicherheitslücken geschlossen.

Mozilla hat Firefox in der Version 117 veröffentlicht. Eine der grössten Neuerungen in der jüngsten Fassung des Browsers ist dabei, dass die Übersetzungsfunktion für Webseiten neu direkt in Firefox integriert ist und lokal funktioniert. Sprich für die Übersetzung wird kein Cloud-Dienst gebraucht und die Texte werden nicht an andere Webserver übertragen. Ausgerollt wird dieses Feature in den nächsten Wochen und ist zu Beginn nur für einen keinen Teil der Nutzer standardmässig aktiviert. Allgemein verfügbar wird die native Funktion ab Firefox 118 sein. Die bisherige Browser-Erweiterung für Übersetzungen wird derweil nicht mehr weiterentwickelt.Weitere Neuerungen in Firefox 117 betreffen die Speicherung von Kreditkartendaten sowie eine neue Einstellung für Firefox unter MacOS. Konnten bislang nur Nutzer in den USA, Kanada, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Deutschland ihre Kreditkartendaten speichern, so steht diese Funktion neu auch in Österreich, Italien, Spanien, Belgien und Polen bereit und die neue Einstellungsmöglichkeit für Firefox unter MacOS erlaubt es, mittels Tabulator-Taste zwischen Links zu navigieren, auch wenn die MacOS-Einstellung Tastaturnavigation nicht aktiviert ist. Eine Übersicht über alle Neuerungen in Firefox 117 findet man in den Release Notes Zudem hat Mozilla in Firefox 117 gemäss Security-Bulletin diverse Sicherheitslücken geschlossen, wobei sieben der Schwachstellen ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen sollen.Den Download von Firefox 117 findet sich wie immer in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle . (abr)