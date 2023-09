Mozilla veröffentlicht für Firefox Update auf Version 118.0

Mozilla rollt aktuell für den Browser Firefox das Update auf Version 118.0 aus. Spannend ist in diesem Zuge vor allem ein neues Feature für Übersetzungen von Web-Inhalten. Die automatische Übersetzung erfolgt im Gegensatz zu vielen Cloud-basierten Alternativen lokal in Firefox, so dass der zu übersetzende Text den Rechner nicht verlässt. Zudem haben die Entwickler die Sichtbarkeit von Fonts auf Websites auf Systemschriften und Schriften aus Sprachpaketen beschränkt, um "Font-Fingerprinting" in Private-Browsing-Fenstern zu verhindern.Darüber hinaus listet Mozilla insgesamt neun von externen Nutzerinnen und Nutzern gemeldete und bereits geschlossene Sicherheitslücken auf, sechs davon mit hohem Risiko. In der Enterprise-Version von Firefox hat der Anbieter zudem weitere Bugs behoben und Richtlinien ergänzt. Alle Neuerungen sind in der offiziellen Release Note einsehbar.Das Update auf Version 118.0 lässt sich direkt im Browser anstossen. Die Aktualisierung erfolgt über den Menüpunkt "Über Firefox".Die Windows-Version von Firefox 118.0 steht zudem per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (sta)