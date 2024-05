Microsoft macht Pause bei neuen Copilot-Features

Bei Microsoft dreht sich seit Monaten vieles um den KI-Assistenten Copilot für Windows. Immer wieder führte der Hersteller neue Möglichkeiten und neue Ansichten ein, dies vor allem in zahlreichen Insider Builds von Windows 11. Gemeint ist etwa die Fenster-Ansicht, die beim Klick auf den Copilot-Button erscheint oder das Aussehen des Taskbar-Icons, wenn Inhalte in die Zwischenablage kommen und dann von Copilot manipuliert werden könnten.Damit will Microsoft nun zumindest für eine Weile aufhören, wie ein Blogpost schildert : "In den letzten Monaten haben wir verschiedene Nutzererfahrungen für Copilot in Windows (Preview) mit Windows-Insidern im Canary-, Dev- und Beta-Kanal ausprobiert. … Wir haben beschlossen, die Einführung dieser User Experiences zu unterbrechen, um sie auf der Grundlage des Nutzerfeedbacks weiter zu verfeinern."Zu diesem Zweck hat der Hersteller jetzt im Beta Channel den Windows 11 Insider Preview Build 22635.3570 (KB5037008) veröffentlicht, der via Enablement Package allen Beta-Insidern zwingend zukommt. In den Windows-Update-Einstellungen in diesem Build können Insider wie üblich wählen, ob sie die neuesten Updates möglichst sofort erhalten wollen oder erst, wenn sie ausgereift sind. Neue Copilot-Features gibt es hingegen momentan nicht. Wie lange die Copilot-Feature-Pause dauert, ist nicht bekannt. (ubi)