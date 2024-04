Microsoft stockt Copilot-Personal auf Kosten von Teams auf

Um die Entwicklung von Copilot stärker zu forcieren, strukturiert Microsoft offenbar einige seiner internen Teams um. Eine nicht näher genannte Anzahl Mitarbeitende, die bislang an der Entwicklung von Microsoft Teams gearbeitet haben, sollen fortan für Copilot arbeiten. Dies berichtet "Business Insider "(Paywall, via "Neowin") unter Berufung eines internen Memos, welches von Jared Spataro, seines Zeichens Corporate Vice President für AI at Work bei Microsoft . Dem Bericht zufolge wird durch die Änderungen ein zentrales Team geschaffen, das sich auf Copilot konzentriert und die Entwicklung der "Zukunft der Arbeit" vorantreibt, wie es wortwörtlich heisst. Ausserdem verlieren einige Mitarbeitende von Microsoft aufgrund dieser Umstrukturierung ihre Stelle, die genaue Anzahl ist jedoch nicht bekannt.Auf Nachfrage von "Business Insider" hat Microsofts Kommunikationschef Frank Shaw bestätigt, dass Copilot weiter forciert und vorangetrieben werde. Er hat aber gleichzeitig beteuert, dass Teams keinesfalls aufs Abstellgleis platziert werde, sondern weiterhin eine Hauptpriorität bei Microsoft geniesse. Ferner erwähnte er aber auch, dass Copilot für Teams eine der beliebtesten Copilot-Anwendungen sei. Auf allfällige Entlassungen ist Shaw nicht eingegangen. (dok)