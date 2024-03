Neues Design für Privatnutzer von Teams

Teams soll für Privatnutzer künftig leichter und einfacher daherkommen als das für den Einsatz im Business-Kontext der Fall ist. Unlängst hatte Microsoft verkündet, dass man die bisherigen zwei Versionen (Business und Consumer) zusammenlegt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun soll es also doch wieder zwei Ausführungen geben – diese jedoch innerhalb einer App. Das Teams für die persönliche Nutzung solle "mehr Spass machen und leichter sein", so das Feedback der Nutzer, das man mit diesem Schritt umsetzen will. Die Änderungen sind derzeit ausschliesslich in der Insider-Version auf Windows 11 verfügbar, wann ein flächendeckender Rollout angedacht ist, ist noch unbekannt.Fortan bekommt man also unterschiedliche Benutzeroberflächen angezeigt, abhängig davon, ob man sich mit dem Geschäfts- oder einen privaten Free-Account einloggt. Die Änderungen scheinen dabei ausschliesslich visueller Natur zu sein: Es gibt grössere, ansprechendere Avatare, bessere Reaktionen, eine luftigere Darstellung und Anpassungen bei Farben und Material, wie es im Blogbeitrag von Microsoft heisst. Insgesamt soll so eine einfachere und einladende Benutzeroberfläche geschaffen werden. Viel davon sehen kann man aber leider noch nicht – der veröffentlichte Screenshot (siehe unten) kommt in dermassen schlechter Qualität daher, dass man als Nicht-Insider noch etwas auf die Details warten muss. (win)