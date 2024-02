Neue Funktionen für Copilot in Teams

Die KI-Integration in Teams, die bisher unter dem Namen Microsoft 365 Chat verfügbar war, bekommt eine Überarbeitung. Und der neue Copilot für Teams wird nicht nur umbenannt, sondern bekommt auch eine Reihe neuer Funktionen, wie Microsoft in einem Blogbeitrag verkündet . So wurden etwa die Prompts in Copilot für Teams verbessert, was Details zu Personen, Meeting und in Teams abgelegten Files betrifft. Auch kann neu der Verlauf der Eingaben im Copilot Lab eingesehen werden. Weiter ist es neu möglich, die Chat-History einzusehen. Insgesamt sei der neue Teams-Copilot besser sowie einfacher zu finden und zu nutzen.Wenn ein Abo für Copilot for Microsoft 365 vorhanden ist, erhält man automatisch Zugriff auf die überarbeitete KI, der Rollout ist bereits im Gange. Der neue Copilot-Chat wird automatisch oben an den regulären Chats angeheftet.Einen Unterschied zwischen dem angehefteten Chat und der Copilot App im Teams App Store gibt es übrigens nicht – es bleibe dem Nutzer überlassen, welche Version man nutzen will, so Microsoft . Der Funktionsumfang sei jedoch identisch und decke sich auch mit Bing und copilot.microsoft.com (win)