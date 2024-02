Teams-Chats jetzt direkt in Outlook integriert

Wer Outlook nutzt, muss für einen Chat mit Kollegen künftig nicht mehr zu Microsoft Teams wechseln. Teams-Chats können neu direkt in Outlook gestartet werden, wie Microsoft in einem Techcommunity-Post verrät. Konkret heisst es: "Wenn ein Meeting entweder aus Outlook oder aus Teams mit Teams als Online-Meeting-Option erstellt wird, können die Meeting-Teilnehmer direkt aus Outlook im Meeting chatten."Nutzer können den Chat von verschiedenen Punkten aus starten, zum Beispiel aus dem Kalender, den Meeting-Details, dem Kontextmenü, "My Day" oder aus einem Reminder. Die Teams-Einstellungen des Nutzers bestimmen dabei, ob der Chat in einem neuen Fenster oder im Hauptfenster von Teams erscheint. Falls der Outlook-Nutzer kein Teams installiert hat, wird die Web-Version aufgerufen.Das neue Feature wird laut Microsoft ab sofort ausgerollt und soll per Ende Februar allen Outlook-Nutzern mit Windows-Systemen zur Verfügung stehen. Über Outlook für andere Plattformen schweigt sich der Hersteller aus. (ubi)