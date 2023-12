Microsoft Teams zählt 320 Millionen aktive User

Mit der Kollaborations- und Messaging-App Teams trifft Microsoft den Nerv der Zeit. Der Software-Gigant verkündet in einem Blog-Post, dass man 320 Millionen aktive User auf der Plattform hat. Die neue Teams-App, die seit Oktober für sämtliche User verfügbar ist, dürfte dabei ebenfalls für mehr Zuwachs gesorgt haben. Vorerst laufen noch beide Versionen parallel, Microsoft erwägt, bis Juni 2024 die klassische Version von Teams auslaufen zu lassen.Wie den monatlichen Nutzerzahlen zu entnehmen ist ( via "Office 365 for IT Pros") hatte Teams im März 2020, kurz vor Ausbruch der globalen Pandemie, vergleichsweise mickrige 32 Millionen User. Im Zuge der Pandemie und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Teams zu einer Komplettlösung für Kommunikation und Kollaboration hat sich die Zahl der Nutzer mittlerweile verzehnfacht. Aufgrund dieser rasanten Steigerung konnte Microsoft auch die Umsatzzahlen im Cloud-Geschäft stark steigern: Im Zeitraum vom Januar 2021 bis zum Januar 2023 konnte das Unternehmen den jährlichen Umsatz von 63 auf 104 Milliarden Dollar schrauben. (dok)