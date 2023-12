Teams erhält Kopier- und Sharing-Blocker für Chats

Microsoft will die Privatsphäre in der Kollaborationssoftware Teams erweitern, so ein Bericht von "MSPowerUSer". Gemäss der Roadmap soll schon bald eine Funktion hinzukommen, die es verhindert, Chats Dritten zugänglich zu machen. Veranstalter von Meetings erhalten damit eine neue Option namens "Kopieren und Weiterleiten des Meeting Chat deaktivieren". Wie Microsoft erklärt, soll damit das Risiko eines Datenlecks verringert werden. Einmal eingeschaltet, sind die Teilnehmer nicht mehr in der Lage, die Chats über Menüoptionen oder Tastaturkürzel zu kopieren. Auf das Weiterleiten oder Teilen via Outlook soll damit verunmöglicht werden.Administratoren erhalten zudem eine neue Meeting-Policy-Einstellung im Teams Admin Center, womit sie kontrollieren können, ob die Nutzer die Kopier- und Sharing-Blockade in den Einstellungen überhaupt sehen. Admins können in Meeting-Vorlagen zudem einen entsprechenden Standardwert festlegen.Die neue Funktion wird auf allen Desktop-Versionen bereitgestellt. Mit dem Rollout soll im Januar 2024 begonnen werden. (rd)