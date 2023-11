Neue Funktionen für die Updates-App in Microsoft Teams

Microsoft aktualisiert die App "Updates in Teams", die das Erstellen von Arbeitsberichten erleichtern soll, wie die Redmonder in einem Blogbeitrag schreiben. Die Updates-App erlaubt es, sowohl wöchentliche Updates als auch Berichte zu bestimmten Vorfällen an einem Ort zu verwalten. Nun wartet die Anwendung unter anderem mit einem neuen Onboarding auf, so dass neue Benutzer Arbeitsberichte in Teams schneller und einfacher vereinheitlichen können. Aber auch an den Funktionen zum Datenexport und für Kommentare hat Microsoft geschraubt. So können etwa die eingegangenen Anträge einfacher in eine Excel-Datei exportiert werden und die Daten können vor dem Export nach Anfrage, Antragssteller und Datumsbereich gefiltert werden. Zudem können Teams-Nutzer einfacher an Diskussionen zu Inhalten teilnehmen, was die Zusammenarbeit und Kommunikation fördern soll. Und schliesslich stehen den Nutzern verschiedene Anzeigemodi zur verfügen und auch die wichtigsten Datenstatistiken lassen sich entsprechend der Geschäftsanforderungen anpassen. So lässt sich der Übermittlungsstatus in Echtzeit überwachen und mögliche Probleme sollen sofort erkannt werden. (abr)