Neue Features für Microsoft Teams for Education

Microsoft kündigt eine Reihe Neuerungen in der Education-Version von Teams an. Einige der neuen Features sind sofort verfügbar, andere sollen im Laufe des Novembers und Dezembers ausgerollt werden und wenige stehen vorerst nur im Private Preview zum Ausprobieren bereit.Per sofort verfügbar ist etwa eine AI-unterstützte Geräuschunterdrückung in Teams, die bei Leseaufgaben helfen soll. Und auch das Feature Mindful Coloring – im Wesentlichen ein digitales Malbuch – ist ebenfalls ab sofort verfügbar. Unter den Features, die noch dieses Jahr lanciert werden, finden sich etwa verschiedene Text-basierte Funktionen fürs Whiteboard, neue Clipboard-Export-Features und verschiedene Neuerungen fürs Stellen und Kontrollieren von Hausaufgaben und Projektarbeiten.Eine übersichtliche Auflistung der Neuerungen inklusive den angedachten Zeiträumen für den Rollout bietet Microsoft im zugehörigen Blogartikel. (win)