Viva Connections für Studenten und Schüler

(Quelle: Microsoft)

28. März 2023 - Microsoft rollt derzeit eine neue Version von Viva Connections aus. Das ist aber nicht alles: Neu gibt es auch eine speziell auf Bildungseinrichtungen zugeschnittene Education-Variante.

Microsoft hat Viva Connections for Education angekündigt, ein gemäss eigener Aussage neues digitales Zuhause, das alle Ressourcen, die Studenten und Schüler benötigen, an einem Ort zentralisiert direkt in Microsoft Teams zur Verfügung stellt. Dabei baut man auf dem neuesten Release von Viva Connections auf, dessen Rollout im Februar gestartet wurde und bis Ende März abgeschlossen werden soll.Die neue Version von Viva Connections bringt unter anderem ein neues Design, das Komponenten wie das Dashboard, den Feed und Ressourcen deutlich sichtbarer machen soll. Zudem benötigt man mit dieser Aktualisierung für die Bereitstellung nicht mehr zwingend eine Sharepoint-Home-Site. Mit Viva Connections for Education sollen Studenten und Schüler derweil auf das Intranet ihrer Institution zugreifen, mit ihren Kommilitonen, Mitschülern oder Ausbildern an relevanten Inhalten und Dateien zusammenarbeiten sowie eine Verbindung zu wichtigen Anwendungen von Drittanbietern herstellen können. Möglich ist laut Microsoft zudem auch das Versenden von Nachrichten und Updates in Echtzeit, an die gesamte Schule oder Universität sowie an Teilgruppen von Studenten oder Schülern.Wie Microsoft im Education Blog weiter schreibt, sind bereits mehrere Unternehmen auf den Zug aufgesprungen und stellen bildungsrelevante Karten speziell für Viva Connections for Education bereit. Versprochen werden unter anderem Lösungen von Cloud Design Box, Attender, Breakthru und Cloudclass. (mv)