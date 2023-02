Microsoft stampft Marke Yammer ein

(Quelle: Microsoft)

14. Februar 2023 - Yammer wird in Viva Engage umgetauft. Die Umbenennung startet im März mit den mobilen Yammer-Apps. Gleichzeitig rollt Microsoft einige neue Funktionen für Viva Engage aus.

Was sich bereits abgezeichnet hat, wird Tatsache: Yammer verschwindet und geht komplett in Viva Engage auf. Wie Microsoft mitteilt , wird man Yammer im Laufe des nächsten Jahres in Viva Engage umbenennen und die Marke Yammer auflösen. Bereits im März werden die bestehende Community-App für Outlook und die mobilen Yammer-Apps für iOS und Android auf Viva Engage aktualisiert und umgetauft.Abgesehen vom Rebranding wird es gemäss Microsoft für Microsoft-365-Kunden keine funktionalen oder anderweitigen Änderungen geben, beispielsweise was die Preise oder die Lizenzierung betrifft. Im Gegenteil, man will Viva Engage weiter ausbauen.Einige neue Funktionen für Viva Engage werden ab sofort ausgerollt. Dazu gehört der Leadership Corner, der Führungskräften unter anderem die Möglichkeit bieten soll, mit Mitarbeitern in Kontakt zu treten und die Firmenkultur durch Diskussionen, Storyline-Posts, Veranstaltungen und mehr zu fördern. Mit diesem neuen Bereich führt Microsoft auch eine neues Veranstaltungsformat ein, sogenannte Ask Me Anything (AMA) Events.Weiter sollen Führungskräfte und Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen in Viva Engage neu auch Kampagnen erstellen können, um wichtige Initiativen voranzutreiben, die die Unternehmensziele unterstützen. Zudem will Microsoft für Kunden Answers oder Antworten als neuen Tab in Viva Engage einführen und verspricht erweitere Analysemöglichkeiten. (mv)