Neue Funktionen für Microsoft Viva

(Quelle: Microsoft)

26. September 2022 - Microsoft hat Ende September 2022 eine Fülle von Erweiterungen und neuen Apps für seine Employee-Experience-Plattform Viva eingeführt.

Microsoft erweitert seine Employee-Experience-Plattform Viva seit der Einführung laufend mit neuen Funktionen. Jetzt kommen wieder neue Erweiterungen hinzu, wie das Unternehmen mitteilt. Menschen sollen damit unterstützt werden, in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld einfacher sinnstiftende Arbeit leisten zu können – ganz nach dem Motto: "Wenn es den Mitarbeitenden gut geht, profitiert auch das gesamte Unternehmen."Erst kürzlich hat Microsoft Viva Goals auf den Markt gebracht. Damit können Unternehmen ihre Ziele in Form von Objectives und Key Results (OKR) verwalten (siehe Bild). Neu gibt es nun zusätzliche Integrationen in Viva Goals, um die Ziele in den täglichen Arbeitsablauf einzubinden. OKRs können damit direkt in Teams aktualisiert und genutzt werden. Dazu kommen eine Erweiterung in Azure DevOps, eine Verbindung zu Power-BI-Datensätzen sowie eine Integration in Microsoft Planner und Microsoft Project für automatisierte Projektmanagement-Updates.Komplett neu ist Viva Pulse für Teamleitende und Unternehmensverantwortliche, die damit vertrauliches Feedback zu den Erfahrungen ihrer Teams einholen können. Viva Pulse ist direkt integriert in Microsoft Teams und bietet zum Zweck der Feedback-Gewinnung Vorlagen und wissenschaftlich fundierte Fragen und Analysen sowie Lern- und Handlungsvorschläge zu relevanten Themen. Der Hersteller bezeichnet Viva Pulse darüber hinaus als Ergänzung zu umfangreicheren Tools wie Glint, das 2023 Teil der Viva-Plattform werden soll.