Inspire: Neue Collaboration-Funktionen für Teams

(Quelle: Microsoft)

20. Juli 2022 - Excel Live, Collaborative Annotations, Shared Channels und Videoclips im Chat: Microsoft präsentiert an der Inspire 2022 zahlreiche Teams-Neuerungen.

Microsoft hat an der Inspire-Konferenz neue Funktionen für Teams präsentiert, die die Zusammenarbeit verbessern sollen. Primär geht es dabei um Ecxel Live und Collaborative Annotations. Excel Live ermöglicht die gemeinsame Arbeit an Excel-Workbooks direkt im Meeting-Fenster von Teams. Jeder Teilnehmer kann dabei seine eigene Sheet-Ansicht, Sortierung und Filter wählen, ohne dass dies sich störend auf die mitarbeitenden Kollegen auswirkt. Es ist geplant, dass Excel Live ab August in einer Public Preview verfügbar wird.Mit Collaborative Annotations stehen den Meeting-Teilnehmern Tools auf Basis der Funktionalität von Microsoft Whiteboard zur Verfügung, mit denen freigegebene Inhalte mit Anmerkungen aller Art versehen werden können. Dazu müssen Screen Sharing und der Annotation-Modus aktiviert sein. Dann erscheint eine zusätzliche Toolbar namens Annotations. Collaborative Annotations ist ab sofort allgemein verfügbar.Dazu kommen weitere Neuerungen wie Verbesserungen für Webinars, Teams Connect Shared Channels für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit und Verbesserungen im Chat, namentlich die Möglichkeit, kurze Videonachrichten aufzuzeichnen und als Chat-Message zu verschicken. Dieses Feature soll im August in einer Vorschau erscheinen und ab September generell zur Verfügung stehen. Ab sofort ist Chat with Self zu haben: Messages, Notizen und Files lassen sich zur späteren Verwendung und Erinnerung in einer Art Selbstgesprächs-Chat erfassen, der jeweils zuoberst in der Chat-Liste angezeigt wird. Weitere Details über die Neuerungen in Teams finden sich in einem Techcommunity-Beitrag . (ubi)