Microsoft ermöglicht künftig Q&As in Teams-Meetings

(Quelle: Microsoft)

11. Juli 2022 - Wer aktuell eine Q&A-Session durchführen will, muss unter Nutzung von Teams hierzu eine App herunterladen. Künftig soll die Funktion direkt in die Teams-Optionen integriert werden.

Microsoft will es den Teams-Nutzern anscheinend künftig erleichtern, Q&A-Sessions durchzuführen. Musste bislang dafür die entsprechende Q&A App aus dem Microsoft Teams Store heruntergeladen werden, soll die Funktion künftig in die Meeting-Optionen integriert werden. Dadurch können in Webinaren und Meetings wohl bald direkt Q&A-Sessions gestartet werden – sowohl moderierte als auch unmoderierte. Inwiefern sich diese Option von der App unterscheiden wird, ist einem Bericht von "Neowin" zufolge noch unklar. Gleiches gilt für den Zeitpunkt der Verfügbarkeit. Geplant ist der Release des Features noch in diesem Monat. Dies gilt auch für die Integration von Polls in Teams. (af)