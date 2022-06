Neue Funktionen für Teams im Browser

(Quelle: Microsoft)

30. Juni 2022 - Microsoft hat neue Funktionen für die Web-Version von Teams angekündigt, von denen insbesondere kleinere Unternehmen profitieren sollen.

Microsoft hat via Teams-Blog Neuerungen für die Web-Version von Teams angekündigt . Diese sollen insbesondere kleineren Unternehmen zugutekommen, die beispielsweise öfters als Gast einem Videocall beiwohnen. Eine der neuen Funktionen von Teams im Browser sind die Hintergründe, die nun wie in der Client-Version verwendet werden können. Dabei kann man wählen, ob man einen der vordefinierten Hintergründe von Microsoft verwenden möchte, einen selbst erstellten Hintergrund oder ob man seinen Hintergrund einfach unscharf machen will.Ebenfalls in der Webversion eingeführt wird die Untertitelfunktion via CART (Communication Access Realtime Translation). Die Erstellung von Live-Untertiteln soll in 27 Sprachen funktionieren – Deutsch gehört dazu. Ebenfalls in die Web-Version von Teams gebracht werden ausserdem Live-Abschriften von Meetings, so dass man einen Call später nachlesen kann. (mw)