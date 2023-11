Automatisches Update auf neue Teams-Version ab 31. März

Anfangs Oktober hat Microsoft die Kollaborationssoftware Teams rundum überarbeitet und in einer neuen Version vorgestellt, die weniger Speicher benötigt und in verschiedener Hinsicht massiv mehr Performance bietet ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Bereits damals gab der Technologieriese bekannt, man werde die Nutzer der klassischen Teams-Version automatisch auf die neue, schnellere Version migrieren.Wie der Technologieriese jetzt via Microsoft 365 Admin Center ankündigt, will man den Umstieg bereits in den kommenden Monaten forcieren. Alle Teams-Anwender, die bis zum 31. März kommenden Jahres noch mit der alten Version arbeiten, werden automatisch auf die neue Teams-Version migriert. Das Vorhaben betrifft Windows- und Mac-User gleichermassen.Administratoren wird derweil empfohlen, sich vorzubereiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Hierfür soll die Teams Update Policy auf "Microsoft-kontrolliert" und die Einstellung "Neuen Teams-Client verwenden" auf "Nur neue Teams" gesetzt werden. Weiter hält Microsoft fest, ass die Änderungen keine Auswirkungen auf VDI-Umgebungen haben. Teams on VDI ist aktuell erst als Public Preview verfügbar. Vom automatischen Update ausserdem nicht betroffen ist Microsoft Teams Rooms auf Surface-Hub-Geräten. (rd)