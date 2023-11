Microsoft Teams Channels erfahren ein Update

Microsoft hat die Channel-Sparte von Teams rundumerneuert, wie Microsoft in einem Blogpost schreibt. Microsoft hat eine neue Konversationsansicht designt und die Möglichkeit implementiert, Beiträge in einem separaten Fenster zu öffnen. Ausserdem kann man sich nun auf Wunsch die neuesten Nachrichten ganz oben darstellen lassen. Das Textfeld für das Posten eines Beitrages bietet neu deutlich umfangreichere Optionen, um seinen Text zu formatieren oder Verlinkungen hinzuzufügen. Auch der Informationsbereich wurde überarbeitet. Die verbesserte Kanalsuche, die bislang nur in der öffentlichen Vorschau-Version zu sehen war, erleichtert gemäss Microsoft das Auffinden von Nachrichten innerhalb eines Kanals.Wie Microsoft weiter festhält, macht das Update die Channels ansprechender und flexibler. Das Tool Teams soll sich mit dem Update so noch besser den Nutzern und seinen Gewohnheiten anpassen. Die Neuerungen sind sowohl für die klassische wie auch für die neue Teams-Variante verfügbar. Ausserdem ist es gemäss der Microsoft 365 Roadmap schon demnächst möglich, Channels in Teams zu archivieren. (dok)