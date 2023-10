Microsoft macht Teams schneller für Windows und MacOS

Microsoft hat mit dem Rollout einer neuen und verbesserten Version seines Kollaborationswerkzeugs Teams begonnen. Wie Microsoft im Teams Blog ankündigt, soll das neue Teams bis zu zwei Mal schneller sein und gleichzeitig 50 Prozent weniger Speicher beanspruchen. Selbst die Installation soll jetzt bis zu drei Mal schneller ablaufen und der Programmstart wie auch das Teilnehmen an Meetings soll doppelt so schnell sein als bis anhin. Darüber hinaus ist Teams auch schlanker geworden und beansprucht 70 Prozent weniger Platz auf der Festplatte.Microsoft erklärt diese diversen Performance-Verbesserungen mit dem Framework-Wechsel von Electron foundations zu Microsofts Edge WebView2-Technologie. Dazu wurde auch auf die React Javascript Library gewechselt und bei den Verbesserungen an der Benutzeroberfläche ist das Fluet Design Language System ins Spiel gekommen.

Die neue Teams-Version konnte zwar bis anhin in Form einer Preview bereits begutachtet werden, doch fehlten einige Funktionen, die mit dem finalen Release jetzt nachgereicht wurden. Neue Features wird Microsoft allerdings erwartungsgemäss nur im neuen Release veröffentlichen. Mit der neuen Teams-Version hält schliesslich auch Microsofts KI-Assistenz Copilot Einzug und soll bei Aufgaben wie der Zusammenfassung von Meetings Hilfestellung leisten. Dazu bietet Teams neu Funktionen wie Multi-Tenant und Multi-Account, womit sich über Unternehmen hinweg zusammenarbeiten lässt. Teams erlaubt es damit in mehreren Accounts angemeldet zu sein, wobei unabhängig vom gerade genutzten Account Benachrichtigungen für alle Accounts geliefert werden.Mit dem Launch der überarbeiteten Teams-Version steht die Software neu auch auf der Mac-Plattform zur Verfügung. Die Preview wurde ausschliesslich Windows-Usern angeboten. Auch unter MacOS soll Teams signifikante Performance-Verbesserungen aufweisen, inklusive schnelleren Wechseln zwischen Chats und Channels.Die Migration auf die neue Version soll sich wie ein Upgrade gestalten und User der klassischen Teams-Version sollen in den kommenden Monaten automatisch aufs neue Teams migriert werden. Der Wechsel lässt sich allerdings auch manuell anstossen, wofür Microsoft in der oberen Linken Ecke einen entsprechenden Schalter implementiert hat. (rd)