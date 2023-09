Teams bekommt animierte Hintergründe und weitere Neuerungen

(Quelle: Microsoft)

1. September 2023 - Microsoft hat Teams um diversen Neuerungen erweitert. So lassen sich neu dynamische Hintergründe mit Animationen einblenden.

Microsoft hat im Rahmen der August-Updates das Collaboration-Werkzeug Teams mit allerhand neuen Funktionen und Features ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag zeigt, sind es nicht weniger als 52 Neuerungen, mit denen die Software ausgestattet wird.Als eines der wichtigsten neuen Features bezeichnet Microsoft die animierten Backgrounds. Bei Meetings können neu dynamische Hintergründe mit Animationen verwendet werden. Aktuell lassen sich allerdings nur die von Microsoft vorgegebenen Hintergründe nutzen. Weiter kann an Webinaren neu mit bis zu drei Geräten gleichzeitig an einer Veranstaltung beigewohnt werden. Die Anruf-App wurde ferner mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet, die ein einfacheres Delegieren von Anrufen ermöglichen soll. Verbesserungen hat ausserdem auch die Chat-Oberfläche erfahren, die mit neuen Hover-Menüs ausgestattet wurde und bei Konversationen ist eine neue Kompaktansicht dazugekommen, die einen schnelleren Überblick ermöglichen soll.Eine komplette Auflistung sämtlicher Neuerungen stellt Microsoft im verlinkten Blog-Beitrag zur Verfügung. (rd)