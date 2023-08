Microsoft legt bei Teams privat und Business zusammen

24. August 2023 - Die neue Teams-Applikation befindet sich in der Schlussphase der Entwicklung. Nun sind neue Features ans Licht gekommen, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt implementiert werden.

Derzeit sind für die private und die geschäftliche Nutzung von Microsoft Teams zwei verschiedene Applikationen notwendig. Mit der Neuentwicklung von Teams, dessen Erscheinungsdatum erst kürzlich wieder nach hinten verschoben wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), soll damit Schluss sein. Auf der Features-Seite von Microsoft ist unter den Funktionen, welche zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kalenderjahr erscheinen, der Punkt Personal Accounts aufgeführt . Damit soll es möglich sein, in einer Applikation zwischen privatem und geschäftlichem Account zu switchen. Allerdings fehlen derzeit technische Details, denn der Punkt ist auf der Roadmap von Microsoft noch nicht aufgeführt.Eine weitere neue Funktion, welche erst später eingeführt werden soll, ist die sogenannte People App. Diese ermöglicht es Anwendern, Kontakte direkt in Teams zu verwalten. Doch auch hier fehlen vertiefte Details, wie etwa, ob die Kontakte in Teams beispielsweise mit Outlook verknüpft werden oder ob die App für die private und / oder geschäftliche Nutzung vorgesehen ist. Der Launch der Neuentwicklung von Teams wird im Oktober 2023 erwartet, jedoch in einer ersten Version ohne die oben beschriebenen Features. (adk)