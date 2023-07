Microsoft Teams ermöglicht die Nutzung einer zweiten Kamera

(Quelle: Microsoft)

18. Juli 2023 - Microsoft Teams bekommt eine Multi-Kamera-Streaming-Funktion. Dank dieser können Nutzer nicht nur sich selbst, sondern mit einer zweiten Kamera auch zusätzliche Inhalte in einen Call einbinden.

Microsoft stellt in der Public Preview von Microsoft Teams die Teams-Content-Camera-Funktion vor, so das Unternehmen in einem Blogbeitrag . Diese erlaubt es, neben der Hauptkamera eine zweite Webcam in einem Call zu nutzen. So lassen sich nicht nur weitere Inhalte wie beispielsweise Flipcharts präsentieren, sondern auch das umständliche Umpositionieren der Hauptkamera entfällt.