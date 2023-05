In-App-Zahlungen in Microsoft Teams

(Quelle: Microsoft)

2. Mai 2023 - Microsoft stellt Unternehmen in den USA und Kanada eine neue Payments-App für Microsoft Teams zur Verfügung, die beispielsweise für die Zahlung einer Webinar-Teilnahmegebühr genutzt werden kann.

Microsoft hat eine neue App für Microsoft Teams veröffentlicht . Mit der kostenlosen Anwendung, die den Namen Payments trägt und derzeit in einer Preview-Version zur Verfügung steht, erhalten Unternehmen die Möglichkeit, Kunden in Zukunft für gewisse Dienste wie beispielsweise die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen direkt in Teams bezahlen zu lassen.Microsoft verspricht, dass der ganze Prozess sowohl für Unternehmen als auch Kunden sehr einfach ist. Sobald man als Unternehmen einen Drittanbieterdienst wie beispielsweise Paypal für den Empfang von Zahlungen verknüpft habe, könne man direkt in einem Meeting-Chat eine Zahlung anfordern und Kunden mit nur wenigen Klicks bezahlen, heisst es.Noch steht die App beziehungsweise deren Funktion, für die Microsoft gemäss "The Verge" neben Paypal aktuell auch mit Stripe und Godaddy zusammenarbeitet, erst Unternehmen in den USA und Kanada zur Verfügung. Wann und ob auch Schweizer Teams-Business-Nutzer davon werden profitieren können, ist derzeit noch offen. (mv)