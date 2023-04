Microsoft muss Teams von Office trennen

25. April 2023 - Um einer Kartellrechtsprüfung der EU zu entgehen, muss Microsoft angeblich Teams vom Office-Bundle trennen. Der Prozess wurde durch eine Beschwerde des Konkurrenten Slack losgetreten.

Microsoft Teams soll offiziell aus Microsoft Office herausgelöst werden, wie "Financial Times" mit Berufung auf anonyme Quellen berichtet (Paywall, via "Heise"). Der Schritt ist ein Zugeständnis von Microsoft an die EU und an den Konkurrenten Slack , der 2022 bei der EU eine Beschwerde gegen die Bündelung von Teams und Office eingereicht hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Letztlich versucht Microsoft mit dem Einlenken offenbar, eine Kartellrechtsprüfung durch die EU abzuwenden.Das letzte Mal, als Microsoft sich einer ähnlichen Situation konfrontiert sah, war 2012. Damals startete die EU eine vergleichbare Kartellrechtsprüfung, weil Microsoft in Windows nur noch den eigenen Internet Explorer anbot, obwohl man sich fünf Jahre zuvor dazu verpflichtete, Alternativen zum eigenen Browser bereitzustellen ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ). (win)