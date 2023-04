Teams Premium bekommt KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen

12. April 2023 - Schon bald können Teams-Premium-Kunden auf KI-generierte Zusammenfassungen von Meetings, Gesprächsnotizen, Aktionspunkte und Mentions zurückgreifen. Microsoft will das neue Feature Intelligent Meeting Recap demnächst ausrollen.

Microsoft nutzt generative künstliche Intelligenz für immer mehr Anwendungen, vom KI-Chat in Bing bis zur Grafik-Webapp Designer und zu den geplanten Copilot-Funktionen für die Office-Apps. Jetzt soll auch Teams, genauer gesagt Teams Premium, mit vergleichbarer Funktionalität ausgestattet werden: Auf der Microsoft 365 Roadmap taucht ein Feature namens Intelligent Meeting Recap auf. Der Rollout der neuen Funktion, die in der Roadmap erstmals am 4. April 2023 erwähnt wurde, soll noch im gleichen Monat starten, dies in den Desktop-Versionen von Teams für Windows und MacOS für Kunden mit Teams-Premium-Lizenz.Microsoft beschreibt die Neuerung so: "Als Teil von Teams Premium ist Intelligent Meeting Recap ein umfassendes KI-gestütztes Meeting-Zusammenfassungserlebnis, das Benutzern dabei hilft, stundenlange Meetings innerhalb von Minuten nachzuholen, abzurufen und nachzuverfolgen, indem es Aufzeichnungen und Transkriptionswiedergabe mit KI-Unterstützung bereitstellt." Dies helfe den Teilnehmenden, die Meeting-Aufzeichnung gezielt nach Themen und Sprechern abzurufen. Des Weiteren liefere Intelligent Meeting Recap KI-generierte Gesprächsnotizen, Aktionspunkte und Mentions. (ubi)