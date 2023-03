Microsoft lanciert neue Teams App für Windows

(Quelle: Microsoft)

28. März 2023 - Die neue Teams App für Windows, ab sofort als Preview zu haben, soll bei halbem Speicherplatzbedarf doppelt so schnell arbeiten als die bisherige und wartet mit über 90 Neuerungen auf.

Es sei seit der Einführung von Teams im Jahr 2017 die Vision von Microsoft , alle Kommunikations- und Kollaborationstools an einem Ort zu vereinen, teilt das Unternehmen mit. Jetzt soll Teams zunächst auf Windows-Systemen in eine neue Ära treten: Die neue Teams App für Windows ist laut Hersteller doppelt so schnell wie die bisherige und benötigt 50 Prozent weniger Speicherplatz. Zudem will Microsoft die Benutzerfreundlichkeit optimiert haben, sodass alles an einem Ort zu finden sei. Diese Innovationen sollen darüber hinaus die Basis für neue KI-gestützte Funktionen bilden, darunter die intelligente Zusammenfassung und der bereits angekündigte Copilot für Microsoft Teams. Eine Übersicht über die Neuerungen liefert ein Techcommunity-Beitrag Viele der in letzter Zeit angekündigten Neuerungen und Verbesserungen haben schon in die bisherige Teams App Einzug gehalten. Einige neue Features bleiben jedoch der neuen App vorbehalten. Die neue App will der Hersteller im Lauf des Jahres allgemein verfügbar machen. Aktuell steht sie für Unternehmenskunden ab sofort als öffentliche Vorschau bereit. Später soll sie einem weiteren Kundenkreis offenstehen, und es wird auch eine MacOS-Version zum Testen geben.Über eine ganz bestimmte Neuerung dürften sich alle Teams-User geradezu enthusiastisch freuen, die mit mehreren Teams-Konten unterwegs sind. Der Wechsel zwischen Accounts war bisher eher mühsam. Nun verspricht Microsoft mit der neuen Version, dass alles besser wird: "Wir haben unser Authentifizierungsmodell, die Synchronisierung und die Benachrichtigungssysteme verbessert, um eine nahtlose User Experience zu bieten", heisst es in der Mitteilung. Anstatt sich bei verschiedenen Tenants und Konten an- und abzumelden, können Teams-User neu überall angemeldet bleiben und erhalten ihre Benachrichtigungen – unabhängig davon, welches Konto sie gerade verwenden. (ubi)