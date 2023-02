Teams 2.0: Kompletter Neuaufbau mit Performance-Boost

(Quelle: ink drop – stock.adobe.com)

21. Februar 2023 - Microsoft hat in den vergangenen Jahren Teams komplett neu aufgebaut. Die neue Version soll deutlich weniger Rechen-Power und Arbeitsspeicher brauchen. Der Rollout soll bald beginnen.

Microsoft plant, im März 2023 eine von Grund auf neu aufgebaute Teams-Version für PCs und Laptops auszurollen, wie "The Verge" berichtet . Microsoft-intern laufe das neu konzipierte Microsoft Teams unter dem Namen Teams 2.0 oder 2.1. Laut internen Quellen wurde der Rollout der jüngsten Version intern angestossen, im März soll dann eine Preview-Version für die User kommen.Ganz oben auf der Liste der Verbesserungen, welche die neue Teams-Generation bringen soll, ist die Steigerung der Performance. Teams 2.0 sill rund 50 Prozent weniger Arbeitsspeicher und auch weniger CPU-Leistung auffressen, womit auch längere Batterielaufzeiten bei Laptops einhergehen dürften. Gerade auf älteren Geräten sollte sich die Applikation damit deutlich flüssiger und mit kürzeren Ladezeiten bedienen lassen. Auch will man sich mit dem Neuaufbau der App, an der laut dem Bericht bereits seit mehreren Jahren gearbeitet wird, mehr Möglichkeiten für die Weiterentwicklung eröffnen. Der Umstieg die Javascript-Library React etwa soll weitere Verbesserungen der Nutzeroberfläche in der Zukunft ermöglichen.Die Preview-Version soll der Nutzerschaft im März zur Verfügung gestellt werden und ein nahtloses Umschalten zwischen der alten und der neuen 2.0-Version bieten. (win)