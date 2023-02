Teams mit neuen Features für Calls und Teams Rooms

Teams mit neuen Features für Calls und Teams Rooms

(Quelle: Microsoft)

1. Februar 2023 - Microsoft kommt zum Jahresstart mit einer Reihe neuer Features für Teams. Besonders die Meeting-Room-Version Teams Rooms erhält einige frische Funktionen.

Microsoft Teams erhält eine Reihe neuer Features. Darunter ist etwa ein Shortcut, mit dem sich das Mikrofon während eines Calls stummschalten respektive die Stummschaltung wieder aufheben lässt. Dazu muss die Tastenkombination Ctrl + Leertaste gedrückt werden, auf Macs ist die Tastenkombination Option + Leertaste. Die Funktion ist standardmässig aktiviert und kann in den Einstellungen unter Datenschutz deaktiviert werden.



Neu ist auch, dass Nutzer von Teams im Browser ihre Hintergründe für die Kamera konfigurieren können. Damit kann neu neben eigenen Hintergründen auch der Blur-Hintergrund in Teams für den Browser genutzt werden. Ebenfalls neu für die Kamera ist die Funktion, das eigene Kamerabild nicht mehr zu spiegeln. Die Spiegelung dient eigentlich dazu, dass man sich selbst wie in einem Spiegel sieht (so, wie man sich das gewohnt ist), birgt aber Probleme für Personen, die via Teams Inhalte wie Schrift auf einer Wandtafel übertragen. Deaktivieren lässt sich die Spiegelung in den Geräteinstellungen in Teams.



Weiter gibt es mit Isolated Audio Feed und dem neuen High-Fidelity-Audio-Feature neue Audio-Einstellungen in Teams. Weiter lassen sich mit dem Feature Hardware-Out fortan zertifizierte Geräte als eigene Media-Streams von diesem Gerät in einem Teams-Broadcast nutzen. Dazu gibt es neu eine Funkgerät-Funktion, die sowohl für alle iOS-Geräte als auch für alle neuen Zebra-Devices verfügbar ist. Die Sprachfunktion wird mit einem der seitlichen Buttons des mobilen Gerätes aktiviert.