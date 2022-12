Microsoft lanciert Teams Premium für Geschäftskunden

(Quelle: ink drop – stock.adobe.com)

20. Dezember 2022 - Als Preview-Ausgabe ist Teams Premium ab sofort für Business-Kunden von Microsoft verfügbar. Während einer 30-tägigen Testphase könne zahlreiche neue Funktionen getestet werden.

Microsoft stellt Teams Premium als Preview-Ausgabe für Geschäftskunden zur Verfügung. Per Blog-Beitrag gibt das Unternehmen bekannt, dass Teams Premium ab sofort über das Microsoft 365 Admin Center bezogen werden kann. Derzeit sind jedoch noch nicht alle geplanten Funktionen verfügbar, einige sollen im Januar nachgereicht werden. Die allgemeine Verfügbarkeit von Teams Premium ist für den Februar 2023 geplant.Nutzer von Teams Premium kommen in den Genuss von erweiterten Funktionen für den Kommunikationsdienst. Insbesondere für Meetings stehen viele Neuerungen bereit: Nebst designtechnischen Neuerungen wie Branding- und Organisationshintergründen sind auch neue Funktionalitäten gegeben. Künstliche Intelligenz ermöglicht die Live-Übersetzung von Untertiteln und stellt Einblicke in Meetings bereit, die verpasst wurden, aufgrund von Namensnennungen von Nutzern aber als relevant eingestuft wurden. Auch der Meeting-Schutz wurde überarbeitet: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist unter anderem neu mit dabei.