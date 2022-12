Outlook wird auch zum Chat

15. Dezember 2022 - Microsoft fügt Outlook die Möglichkeit des Chats via Teams hinzu. Diese Funktion ist aber auf den Kalender von Outlook beschränkt und soll den Austausch vor und während Meetings verbessern.

Effizientere und schnellere Meetings, davon träumt jeder. Microsoft trägt nun seinen Teil dazu bei, dass dieser Traum zumindest ein bisschen in Erfüllung geht. Und zwar lanciert der Redmonder Konzern voraussichtlich im März 2023 die Möglichkeit, direkt aus Outlook heraus Teams-Nachrichten zu versenden. "Diese Funktion bietet den Teilnehmern eine einfache Teams-Chat-Erfahrung von Outlook im Kontext eines Meetings, um eine schnelle Nachricht zu senden oder den Chat zu überprüfen", schreibt Microsoft dazu in seiner Roadmap.Damit wird Outlook also kein Teams 2.0, denn die Chat-Funktionalität ist an den Kalender gekoppelt. So sollen sich die Meeting-Teilnehmer schnell und unkompliziert kontaktieren können, anstatt formellere E-Mails mit Betreffzeilen auszutauschen. Zusätzlich soll bereits einen Monat früher, im Februar 2023, die Suche im Web-Interface von Outlook auf den Teams-Chatverlauf ausgeweitet werden. (adk)