Microsoft macht Teams-Meetings in Outlook wieder möglich

4. November 2022 - Microsoft hat die Vereinbarung von Teams-Meetings in Outlook gefixt. Bis das Update verteilt ist, stellt Microsoft einen Workaround zur Verfügung, um den Fehler zu korrigieren.

Seit einigen Monaten ist es in der Desktop-Version von Outlook nicht mehr möglich, direkt Teams-Meetings zu vereinbaren, da das dafür verantwortliche Add-in automatisch deaktiviert wurde. Jetzt hat Microsoft den Fehler behoben und gibt auf den Support-Seiten bekannt, dass das Problem mit der Teams-Version 1.5.00.28567 vom Tisch sei.Da es noch ein paar Tage dauern kann, bis der fix auf allen Systemen zur Verfügung steht, liefert Microsoft auch einen Workaround. Damit wird das Add-in, das für die Funktion in Outlook verantwortlich zeichnet, einerseits aktiviert und andererseits wird über einen Registry-Schlüssel verhindert, dass Outlook das Add-in wieder ausschaltet.Zur Aktivierung des Add-ins wird im Datei-Menü via Optionen der Add-ins-Eintrag gewählt. Hier wird unter Verwalten im Drop-Down-Menü der Eintrag Deaktivierte Elemente gewählt und dann auf Los geklickt. Erscheint das Teams-Add-ins in der eingeblendeten Liste, wird es ausgewählt und dann auf Aktivieren geklickt. Schliesslich ist ein Neustart von Outlook-nötig, um das Add-in zu nutzen.Um eine weitere Deaktivierung zu verhindern, wird ausserdem in der Registry unter dem Schüssel Computer HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Office 16.0 Outlook Resiliency DoNotDisableAddinList ein DWORD-Eintrag namens TeamsAddin.FastConnect mit dem Wert 1 erstellt. (rd)